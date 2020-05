Aktionsplan: Bund will bei Drohnen Vorreiter werden

Berlin Pakete kommen mit der Drohne, Arzneien werden auf dem Luftweg transportiert – und das Flugtaxi schwebt über dem Stau: Das könnte schon bald Realität sein. Die Bundesregierung jedenfalls setzt große Hoffnungen in „unbemannte Luftfahrtsysteme“ als neue Verkehrsträger.

Mit einem Aktionsplan will sie die Entwicklung für einen Einsatz im Alltag vorantreiben. Deutschland soll international zum Vorreiter werden. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zeigte sich am Mittwoch zuversichtlich, dass etwa ein Versand von Paketen per Drohnen bereits in drei Jahren möglich sei. Es sind aber noch viele Fragen offen, etwa zum rechtlichen Rahmen.

Das Verkehrsministerium allerdings sprach bereits von einem „Abflug in die dritte Dimension“ und einem „neuen Flugzeitalter“. Scheuer ließ bei der Vorstellung des Aktionsplans im Garten des Ministeriums in Berlin eine Drohne fliegen – die in Tests medizinische Luftfracht befördert.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Es sind ambitionierte Ziele: Vom bisherigen Probebetrieb will die Bundesregierung schnellstmöglich zu einer regulären Anwendung der „UAS“ kommen, der unbemannten Luftfahrtsysteme. Deutschland soll Leitmarkt werden, das Feld nicht der Konkurrenz aus Asien überlassen werden. Die Bundesregierung will hohe Sicherheitsstandards etablieren, personenbezogene Daten und die Privatsphäre sollen geschützt werden.

Der Vorteil von Drohnen: Sie seien elektrisch, autonom, leise, kostengünstiger – und bringen etwa Arzneien schneller von A nach B. Und statt dass Lieferfahrzeuge in den Großstädten in zweiter oder dritter Reihe parken, wie Scheuer sagte, würde künftig eine Drohne kommen. Die Geräte könnten in der Landwirtschaft eingesetzt werden, etwa für den Pflanzenschutz. Bei Waldbränden oder Überschwemmungen könnten sie Lagebilder liefern, und sie könnten nachschauen, ob Windräder oder Hochspannungsleitungen kaputt sind.

Es geht auch um neue Geschäftsmodelle, etwa Flugtaxis. Dies dürfte indes ein Nischenmarkt sein. Im Aktionsplan geht der Bund davon aus, dass Flugtaxis kurz- bis mittelfristig kein Massenverkehrsmittel sein werden. Außerdem seien noch viele Fragen zu klären, bis tatsächlich ein Regelbetrieb vorstellbar sei – der am Ende autonom erfolgen soll, also ohne Pilot an Bord.