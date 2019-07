Altmaier: Autozölle auf Null

Berlin Im Handelsstreit mit den USA hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bekräftigt, dass die EU ihrerseits zur Senkung der Autozölle auf Null bereit ist. „Damit wäre auch der Vorwurf ausgeräumt, dass amerikanische Autozölle niedriger als europäische seien“, sagte der CDU-Politiker der „Welt am Sonntag“. Altmaier hatte jüngst in den USA bereits angeboten, die Industriezölle auf Null zu senken. Er betonte in der „WamS“, dass dies explizit auch für Autos gelte. „Ja – und zwar auf Null. Im Rahmen eines Industriezollabkommens“, sagte Altmaier.