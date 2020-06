An der Küste wird es eng

Berlin Ferienhäuser und Ferienwohnungen sind bei Urlaubern nach Branchenangaben in der Corona-Krise gefragt. In den Ferienorten an Nord- und Ostsee seien die Unterkünfte für die Sommerferien zu 90 Prozent ausgelastet, teilte der Deutsche Ferienhaus-Verband mit.

Hoch im Kurs stünden auch beliebte Regionen in Süddeutschland wie das Allgäu und die Bodenseeregion. Dort gebe es kaum Abweichungen zum Buchungsgeschehen des Vorjahres. Wer noch etwas buchen möchte, müsse flexibel sein, empfahl der Verband.

„Die Deutschen setzen in diesem Jahr sehr stark auf naturnahen Urlaub, der den nötigen Abstand zulässt“, erklärte Verbands-Geschäftsstellenleiterin Michelle Schwefel. Besonders stark seien Nord- und Ostseeküste gefragt, vor allem die Inseln. Freie Unterkünfte gebe es u.a. noch „in Mittelgebirgen wie dem Schwarzwald oder dem Hochsauerland und in Großstädten wie Berlin und München.“

