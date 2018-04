Berlin Das Berliner Start-up Jodel erreicht mit seiner gleichnamigen Social-Media-App inzwischen ein Millionenpublikum. Allein in Deutschland sei die Nutzerzahl „in einen siebenstelligen Bereich“ gerutscht, teilte Jodel am Donnerstag mit. Deutschland ist unser größter Markt“, sagte Gründer Alessio Avellan Borgmeyer. Aber auch in vielen anderen Ländern werde die App aktiv genutzt.