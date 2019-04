Arbeitgeber und Nationalsozialismus

Berlin Industriepräsident Dieter Kempf hat eingestanden, dass sein Verband sich bei Gründung 1949 nicht deutlich genug vom Nationalsozialismus distanziert hat. „Ich bin bedrückt, dass es an einer glasklaren Distanzierung zur eigenen Geschichte in der NS-Zeit gefehlt hat“, sagte der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) laut Redemanuskript bei einem Festakt in Berlin. „Dies war ein schweres Versäumnis.“ Ein Vorgänger-Verband wurde 1919 gegründet. Erstmals hat man jetzt die Geschichte – vor allem die Zeit des Nationalsozialismus – aufarbeiten lassen.