Berlin Deutschland braucht immer dringender Fachkräfte. „Die Fachkräftelücke steigt seit Jahren stetig und beläuft sich aktuell auf über eine halbe Million Arbeitnehmer“, beschreibt der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Michael Hüther am Montag gegenüber unserer Berliner Redaktion die Dimension des Problems. Das bedeutet: Die hiesige Ökonomie könnte um einiges kräftiger wachsen, als sie es tut, hätte sie genügend Arbeitskräfte zur Verfügung.

Eine Kernfrage, wie sie Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt, lautet: „Wo bekomme ich die geeigneten Fachkräfte her?“ Dabei arbeiten schon jetzt zweieinhalb Millionen Menschen aus anderen EU-Ländern im Lande. Doch das reicht nicht, wie die Kanzlerin selbst einräumt.

Daher suchten Merkel und ihre zuständigen Minister am Montag mit Vertretern von Wirtschaft, Gewerkschaften und Bundesagentur für Arbeit bei einem „Fachkräfteeinwanderungsgipfel“ nach neuen Wegen, um mehr qualifizierte Menschen auch aus Ländern außerhalb der EU ins Land zu locken. Realistisch erscheint, dass man mit Hilfe des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes allenfalls 25 000 Zuwanderern im Jahr gewinnen kann. Hier einige Fakten zur Entwicklung:

Kernproblem

In den deutschen Unternehmen gilt der Mangel an Fachkräften seit Langem als Wachstumsbremse Nummer Eins. Als größtes Geschäftsrisiko sehen das in der jüngsten DIHK-Umfrage 56 Prozent der Befragten. „Damit verschenkt Deutschland mittelfristig rund ein Prozent seines jährlichen Bruttoinlandsprodukts oder umgerechnet 30 Milliarden Euro“, sagt IW-Chef Hüther zur aktuellen Lücke von rund einer halben Millionen qualifizierten Arbeitnehmern. Nach einer Prognos-Studie werden bis 2025 rund 2,9 Millionen Fachkräfte fehlen – vor allem Menschen mit Hochschul- oder qualifiziertem Berufsabschluss.

Diese Problematik schadet nicht nur generell der Wachstumskraft, sondern auch dem hiesigen Sozialsystem. Denn der Mangel geht auch zulasten der Finanzgrundlagen der Kranken- und Pflegekassen.

Fachkräfte-Reservoir

Um den steigenden Bedarf an Arbeitskräften und speziell Fachkräften zu decken, gibt es viele Ansatzpunkte. Im Inland sind das: Mobilisierung von mehr Frauen für den Beruf, geringere Zahlen von Berufs- und Schulabbrechern, Forcierung bei Aus- und Weiterbildung oder auch eine längere Lebensarbeitszeit. Doch das reicht nicht. Ohne die zusätzliche Anwerbung von Kräften aus Ländern über den EU-Raum hinaus, wird es kaum gehen. Deutschland wird „immer stärker auf die Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland angewiesen sein“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der zuständigen Bundesminister.

Arbeitsmarkt Arbeitssuchende sind oft nicht ausreichend qualifiziert

Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Zum 1. März nächsten Jahres gilt das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es setzt den Rahmen für eine gezielte und gesteigerte Zuwanderung von qualifiziertem Personal. „Ziel ist, dass diejenigen Fachkräfte zu uns kommen können, die unsere Unternehmen vor dem Hintergrund des großen Personalbedarfs auf leeren Bewerbermärkten dringend brauchen“, erklärt die Regierung. Eine wichtige Rolle sollen die Deutsch-Kenntnisse der Bewerber spielen.

Der Gipfel

Gemeinsam wollen alle Beteiligten im Kanzleramt das Gesetz mit Inhalten füllen sowie „innovative Projekte zur aktiven Fachkräftegewinnung aus ausgewählten Drittstaaten umsetzen.“ Qualifizierte Menschen aus dem Ausland sollen schnell ihren Weg in die Betriebe finden. „Wir werden die entsprechenden bürokratischen Hürden weghauen“, sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Dabei werde es auch die Anerkennung von Berufsabschlüssen und um eine erleichterte Visa-Erteilung gehen.

Im Vordergrund

Große Hindernisse beim Anwerben bilden Bürokratie und schwierige Anerkennungsverfahren. Hier peilt die Politik Vereinfachungen und eine bessere Ausstattung von Visastellen an. Effektiver soll es auch werden durch die Digitalisierung von Antragsverfahren. Zudem sind Wirtschaft und Gesellschaft gefragt. „Als Arbeits- und Sozialminister ist es mir besonders wichtig, dass die Fachkräfte gut ankommen und wir sie bei der Integration in die Betriebe und Gesellschaft unterstützen“, sagte Heil.

Woher sollen die Fachkräfte kommen: Der Blick bei der Anwerbung hat sich geweitet. Wirtschaftsminister Peter Altmaier spricht von Pilotprojekten in Ländern wie Brasilien, Indien und Vietnam. Schon auf Werbetour war Gesundheitsminister Jens Spahn in Mexiko und im Kosovo. Aus den Philippinen werden Pfleger schon eingestellt. Allein im Pflegebereich gibt es bis zu 100 000 unbesetzte Stellen.

Harter Wettbewerb

Beim Anwerben von Fachkräften steht Deutschland in hartem Wettbewerb. IW-Chef Hüther verweist auf den OECD-Index zur deutschen Attraktivität für Talente aus dem Ausland. Dort liegt das Land nur auf Platz zwölf. „Warum sollte eine Fachkraft zu uns kommen, wenn sie etwa in der Schweiz oder Norwegen wesentlich bessere Bedingungen vorfindet“, fragte er. Minister Heil räumt ein: „Unser Problem ist im Moment eher, dass uns nicht die Bude eingerannt wird“.