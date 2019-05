Automarkt in Deutschland weiter gebremst

Berlin Zum ersten Mal in diesem Jahr haben Autobesitzer in Deutschland wieder etwas weniger Diesel-Pkw angemeldet. Im April 2019 seien 0,9 Prozent weniger Dieselautos zugelassen worden als im Vorjahresmonat, teilte das Kraftfahrtbundesamt (KBA) am Freitag mit. Insgesamt habe die Zulassungsstelle 104 079 Autos mit diesem Antrieb neu registriert.

Zum Vergleich: Im April 2019 wurden 183 506 benzinbetriebene Pkw und damit 5,1 Prozent weniger als im Vorjahr neu zugelassen. Die Zahl der neu angemeldeten Elek­troautos stieg um 50,4 Prozent auf 4768. Insgesamt seien im April 1,1 Prozent weniger Pkw (310 715) zugelassen worden als im April 2018.