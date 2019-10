Berlin /Bad Zwischenahn /Oldenburg Im Nordwesten schlägt das Herz der grünen Branche weiter besonders kräftig. Das wurde auch jetzt bei der feierlichen Verleihung der „Taspo Awards“, die als „Oscars der grünen Branche“ gelten, in Berlin deutlich. Gleich drei Unternehmen und Projekte aus der Region konnten sich bei der von TV-Moderator Steven Gätjen moderierten Preisverleihung eine der begehrten Trophäen sichern.

In der Kategorie „Beste Warenpräsentation am POS“ (Point of Sale/Verkaufsort) wurde das Garten- und Wohnartikelgeschäft Flauas aus Bad Zwischenahn-Rostrup als Gewinner ausgezeichnet. Inhaberin Tordis Stöckmann konnte sich u.a. gegen mehrere etablierte große Gartencenter durchsetzen. Die 21-köpfige Jury würdige etwa die Ausrichtung der Präsentation an der Zielgruppe, die Inszenierung eines Kauferlebnisses sowie den Innovationsgrad.

In der Kategorie „Bestes Konzept Ausbildung & Mitarbeiter“ gewann „Die Pflanzenschule“ aus Oldenburg den ersten Preis. Die Ende 2017 gegründete Pflanzenschule um die drei Initiatoren Nicole Klattenhoff, Jens Schachtschneider und Michael Seuthe widmet sich gezielt und praxisnah der Weiterbildung von Mitarbeitern rund um das Thema Pflanze.

In der Kategorie „Beste Marketingaktivität“ sicherte sich die Inkarho GmbH (ursprünglich: „INteressengemeinschaft KAlktoleranter RHOdodendron“) aus Bad Zwischenahn die Siegertrophäe. Hinter der Marke Inkarho steht ein Zusammenschluss mehrerer Baumschulen. Die Jury würdigte, wie bei Inkarho durch aufmerksamkeitsstarke Pflanzenetiketten, eine trendige Topfgestaltung und auffällige Banner Spontankäufe für den „Happydendron“ generiert werden sollen.

Die Taspo-Awards werden seit 14 Jahren für besondere Leistungen in den Kategorien Produkt, Unternehmen, Marketing und Management in der grünen Branche vergeben. In diesem Jahr gab es Auszeichnungen in 18 Einzelkategorien. In die Finalrunde in unterschiedlichen Kategorien schafften es aus der Region zudem Renke zur Mühlen Baumschulen (Bad Zwischenahn), Green Brain (Westerstede), Jens Meyer Jungpflanzen (Apen-Tange), Arkenau Gartencenter (Delmenhorst), PFS Gartenwelten (Edewecht) und Hawita (Vechta).