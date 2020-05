Bahn-App soll vor vollen Zügen warnen

Berlin Die Deutsche Bahn will mithilfe ihrer App in der Corona-Krise vor zu vollen Zügen warnen. Dazu passt das Unternehmen die dortige Auslastungsanzeige an. Fortan sollen dort bereits zu 50 Prozent ausgebuchte Züge als ausgelastet angezeigt werden. Steigen die Buchungen weiter, könne auch der Ticketverkauf ausgesetzt werden, hieß es. Eine Reservierungspflicht soll es aber weiterhin nicht geben.

Mit der Öffnung von Hotels und Gaststätten werden die Verbraucher wieder reisemutiger, und die Fahrgastzahlen der Bahn nehmen wieder zu. „Wir liegen im Moment bei etwa 50 Prozent des Vorjahresniveaus“, sagte Berthold Huber, der für den Personenverkehr verantwortliche Vorstand, am Montag. Deshalb sollen nun auch die Kapazitäten schnell wieder wachsen: Auf besonders gefragten Städteverbindungen würden wieder ICE-Doppelzüge fahren.

