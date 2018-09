Berlin Die Züge der Deutschen Bahn haben sich im August noch häufiger verspätet als zuvor. Im Fernverkehr waren nur noch 69,8 Prozent der Intercity und ICE pünktlich, nach 72,1 Prozent im Juli und 74,7 im Juni – so wenig wie seit drei Jahren nicht im August, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit. „Wie schon im Vormonat führte die anhaltende Hitzeperiode auch im August zu mehr Störungen an Fahrzeugen und Infrastruktur“, hieß es.