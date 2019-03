Bahn prüft Pünktlichkeit

Berlin Die Deutsche Bahn will laut der „Bild am Sonntag“ eine neue Pünktlichkeitsrechnung für Züge im Fernverkehr einführen. Demnach soll von diesem Montag an zusätzlich betrachtet werden, ob Fahrgäste mit ihrem IC oder ICE mehr oder weniger als 15 Minuten verspätet am Ziel eintreffen. „Mit eingerechnet werden dabei nicht nur ausfallende Züge, sondern auch, ob der Anschluss erwischt wurde oder ob ein späterer Ersatzzug fuhr“, heißt es in dem Bericht. Die Deutsche Bahn wollte den Bericht nicht kommentieren. Die Bahn wertet ihre Züge bis zu einer Verspätung von weniger als sechs Minuten als pünktlich. Diese Statistik soll auch weitergeführt werden.