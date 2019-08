Berlin Die Deutsche Bahn will weniger Glyphosat einsetzen. 2018 wurden noch 57 Tonnen von dem umstrittenen Unkrautvernichter entlang der Gleise versprüht. 2019 soll es noch halb so viel sein, sagte ein Konzernsprecher. Stattdessen werde Unkraut stärker manuell beseitigt, um die Schienen frei zu halten. „Auf weiten Teilen des Streckennetzes wird ab 2020 kein Glyphosat ausgebracht“, kündigte die Bahn an.