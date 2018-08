Bahn will Takt für Deutschland

Berlin Reisen mit der Bahn soll mit einem neuen Fahrplan-Modell einfacher und schneller werden. Dazu will die Bundesregierung in Kürze ihr Konzept ihres sogenannten Deutschland-Takts vorstellen. Das Prinzip: An wichtigen Umsteigestationen treffen Züge ungefähr gleichzeitig ein und fahren kurz darauf wieder ab. Lange Umsteigezeiten von einer halben Stunde und mehr soll es dann nicht mehr geben. „Das Konzept wollen wir im Herbst vorstellen. Dann haben wir einen Musterfahrplan für die Bahn im ganzen Land“, kündigte Verkehrs-Staatssekretär Enak Ferlemann in der „Welt“ an. Auch mit Nachbarn wie Dänemark und den Niederlanden laufe die Abstimmung.