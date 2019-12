Beim Reiseverhalten geteilte Meinung

Berlin Bei ihrem Reiseverhalten sind Verbraucher in Deutschland mit Blick auf die Umwelt einer Umfrage zufolge gespalten. Zwar gab rund ein Viertel der Befragten an, bei Reisebuchungen in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal die Umwelt bedacht zu haben, ermittelte das Umfrageinstitut Yougov im Auftrag des Reiseportals Omio. Ebensoviele antworteten aber, dass solche Fragen beim Reisen für sie keine Rolle spielten.

Ein weiteres Viertel gab an, das Klima habe beim Reiseverhalten keine Rolle gespielt, weil sie bei den Verkehrsträgern ohnehin keine Alternative hätten. Die verbleibenden rund 25 Prozent waren in den vergangenen zwölf Monaten gar nicht gereist.