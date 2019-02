Berliner Hotels im Boom

Berlin Die steigenden Touristenzahlen in Berlin haben sich im vergangenen Jahr bei den Hoteliers bemerkbar gemacht. Der Umsatz im Beherbergungsgewerbe legte um 5,6 Prozent zu, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte. Restaurants, Gaststätten und Imbisse konnten allerdings nicht in gleichem Maße zulegen: Ein Plus 1,4 Prozent bedeutete unter Berücksichtigung der Preisentwicklung real sogar ein leichtes Minus. Deutlich zulegen konnten mit nominal 4,8 Prozent Caterer und Kantinen, was an der steigenden Zahl der Erwerbstätigen liegen dürfte.