Bertelsmann-Studie: Frauen verdienen halb so viel wie Männer

Berlin Frauen verdienen in ihrem gesamten Erwerbsleben nur beinahe halb so viel wie Männer. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und der Freien Universität Berlin (FU) im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Der Unterschied des Lebens-Erwerbseinkommens übertrifft damit noch den „Gender Pay Gap“, der die Gehaltslücke beim Bruttostundenlohn bemisst – Frauen verdienen demnach pro Stunde 20 Prozent weniger. Am Dienstag war in Deutschland der Aktionstag „Equal Pay Day“, der den Tag im jeweiligen Jahr symbolisiert, bis zu dem Frauen umsonst arbeiten, während Männer ab dem 1. Januar bezahlt werden. Fakten zu den ungleichen Lebens-Einkommen:

• Die Einkommensschere

Eine Frau in Westdeutschland kommt im Schnitt auf ein Lebenseinkommen von 830 000 Euro, ein Mann hingegen auf 1,5 Millionen Euro. Dies entspricht einem Einkommens-Unterschied von 45 Prozent. In Ostdeutschland liegt er bei 40 Prozent. Die Forscher werteten für die Studie Zahlen von 2015 aus. Sie berechneten anhand eines Modells, wie sich die Einkommen der heute Mitte 30-jährigen Frauen und Männer entwickeln werden.

• Die Ursachen

Frauen mit Kindern haben ein deutlich geringeres Einkommen, bei Männern wirkt sich Nachwuchs hingegen „so gut wie gar nicht“ aus, schreiben die Forscher. Die Einbußen seien darauf zurückzuführen, dass Frauen für die Betreuung von Kindern weitaus häufiger in Teilzeit arbeiten oder ihre Erwerbstätigkeit ganz unterbrechen. Jedes weitere Kind einer Frau wirkt sich auf ihr Lebens-Einkommen mindernd aus. Eine Mutter mit mindestens einem Kind verdient in Westdeutschland rund 62 Prozent weniger als ein Mann, im Osten 48 Prozent weniger. Eine kinderlose Frau kommt dem Einkommen eines Mannes nahe, verdient im Lauf ihres Lebens aber immer noch weniger – in Westdeutschland im Schnitt 13 Prozent, in Ostdeutschland drei Prozent. Hinzu kommt, dass Frauen häufiger in schlecht bezahlten Jobs tätig sind.

• Die REaktionen

Die Chancen und Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt zwischen Männern und Frauen sei sehr ungleich verteilt. Insbesondere Mütter hätten das Nachsehen, kommentiert die Arbeitsmarktexpertin Manuela Barišić der Bertelsmann-Stiftung das Ergebnis. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey forderte aus Anlass des „Equal Pay Day“, die Zeit der ungleichen Bezahlung müsse ein Ende haben. Die SPD-Politikerin spricht sich für mehr Frauen in Führungspositionen aus und setzt sich für ein Gesetz für eine Quote von einer Frau in Dax-Vorständen ab vier Personen ein. Die Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung schlagen zur Angleichung der Einkommen unter anderem mehr qualitative Kinderbetreuung vor.