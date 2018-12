Berlin Die Arbeitnehmer in Deutschland haben in den vergangenen Jahren immer mehr Überstunden geleistet. So stieg die Zahl der Überstunden pro Arbeitnehmer im Schnitt von 48 im Jahr 2016 auf 53,2 im vergangenen Jahr. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Bezahlt waren 2017 im Schnitt 26,7 Überstunden pro Arbeitnehmer, unbezahlt 26,5. Insgesamt häuften die beschäftigen Arbeitnehmer 2017 rund 2,13 Milliarden Überstunden an.