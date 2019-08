Bessere Ernte nach Dürrekrise

Berlin Die deutschen Bauern haben nach der extremen Dürre 2018 wieder eine etwas bessere Ernte eingefahren – vor allem im Osten gab es aber erneute Einbußen wegen Trockenheit. Insgesamt fällt die Getreideernte mit 45 Millionen Tonnen „leicht unterdurchschnittlich“ aus, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied am Freitag in Berlin. Das war mehr als bei der regelrechten „Missernte“ von 38 Millionen Tonnen im vergangenen Jahr, lag aber unter dem Schnitt der Jahre 2013 bis 2017 von rund 48 Millionen Tonnen. Zu schaffen machen vielen Betrieben nun auch noch knappes Grasfutter und niedrigere Preise.

Was die Mähdrescher hereinbringen, unterscheidet sich erneut stark regional. So sieht es im Süden besser aus. In anderen Regionen fiel aber wieder zu wenig Regen. Betroffen waren etwa Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Thüringen sowie Teile Sachsens und Niedersachsens.