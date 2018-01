Berlin Schwarze Schafe gibt es zu jeder Zeit und überall. Lebensmittelbetrug, neudeutsch auch als „Food Fraud“ bezeichnet, existiert seit mit Lebensmitteln gehandelt und Geld verdient wird. Addition, Substitution, Manipulation und Falschdarstellung – in diese vier Kategorien lassen sich Fälschungen bei Lebensmitteln, Kosmetika und Nahrungsergänzungsmitteln einteilen, berichtet Dr. Helmut Tschiersky, Präsident des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), in Berlin

Die Top 10 der am häufigsten in den vergangenen Jahren bei Betrügereien europaweit aufgefallenen Lebensmittel kennt Jan Homma, Inspektor bei der niederländischen Lebensmittel- und Warenbehörde: Ganz vorn rangiert Olivenöl. Da am Markt viel mehr Olivenöl Extra nativ angeboten werde als es tatsächlich aufgrund der geernteten Olivenmengen geben kann, sei davon auszugehen, dass ein Teil der angebotenen Produkte falsch dargestellt werde. Die Aufdeckung einer anderen Art von Betrugsfall bei italienischem Olivenöl 2016 schildert Dr. Birgit Zimmermann vom bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit: Im Rahmen einer Routinekontrolle in der Gastronomie fanden die Kontrolleure in einer als Olivenöl ausgezeichneten Tischflasche ein Gemisch aus preiswerterem Sonnenblumen- und Sojaöl versetzt mit Chlorophyll. Rund 17 000 Liter davon standen laut Papieren innerhalb von sechs Monaten zum Verkauf. Im Rahmen der länderübergreifenden Ermittlungen inhaftierten die italienischen Behörden insgesamt 39 Personen und schlossen sieben Unternehmen.

Auf den weiteren Plätzen des Betrugs folgen Fisch und Meeresfrüchte, Biolebensmittel, Milch und Milchmischgetränke, Honig und Ahornsirup, Fruchtsäfte und Beeren, Kaffee, Tee und Kräutertees, Wein und Spirituosen, Oliven, Gewürze und Safran. Außerdem werden vor allem über das Internet immer wieder gefälschte Produkte im Bereich der Schlankheitsmittel, Potenzmittel, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika gehandelt.