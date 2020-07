Bilanzaffäre: Wirecard: Was wusste Regierung?

Berlin Die Bundesregierung gerät im Wirecard-Skandal immer mehr unter Druck. Nach den Vorwürfen gegen das Bundesfinanzministerium gibt es nun auch Kritik am Bundeskanzleramt. So hatte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel persönlich bei einem Besuch in Peking im September 2019 bei der chinesischen Regierung für das Unternehmen eingesetzt. Eine Regierungssprecherin betätigte entsprechende Berichte des „Spiegel“.

Zuvor hatte der frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg bei Merkel um Unterstützung für Expansionspläne des umstrittenen Unternehmens auf dem chinesischen Markt geworben. Der frühere CSU-Politiker war als Berater des Konzerns tätig.

Ende Juni hatte der Dax-Konzern Insolvenz angemeldet, weil fast zwei Milliarden Euro verschwunden waren. Wirecard hatte Luftbuchungen eingestanden, die Staatsanwaltschaft München ermittelt. Jahrelang hatte es Spekulationen über frisierte Bilanzen gegeben und schließlich auch konkrete Hinweise – auch an die Bundesregierung – auf unlautere Praktiken.

Was wusste die Regierung wann genau über die kriminellen Manipulationen? Warum wurden die Hinweise auf Unregelmäßigkeiten so lange nicht ernst genommen? Auch Finanzminister Olaf Scholz muss sich kritischen Fragen stellen. Der Vizekanzler und SPD-Politiker soll bereits am 19. Februar 2019 darüber informiert worden sein, dass die Finanzaufsichtsbehörde Bafin bei Wirecard wegen des Verdachts auf Marktmanipulation ermittelt habe. An diesem Montag soll die Entscheidung über eine Sondersitzung des Finanzausschusses des Bundestages fallen, in der Scholz womöglich Rede und Antwort stehen müsste.

Die Opposition fordert jetzt lückenlose Aufklärung und droht bereits mit ihrem schärfsten Schwert, der Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Nach Ansicht der Linksfraktion im Bundestag führt daran kein Weg mehr vorbei.

Die FDP hat der Regierung ein Ultimatum gestellt. Entweder der Bundesfinanzminister sorge in dieser Woche für Aufklärung. Oder die Liberalen würden die Einsetzung eines Untersuchungsausschuss beantragen.

Derweil weist der Chef der Aufsichtsbehörde Bafin, Felix Hufeld, alle Vorwürfe zurück. Seine Behörde erfülle die Aufgaben, die ihr der Gesetzgeber vorgebe. „Wir können nicht einfach machen, was wir wollen“, sagte er. Wer behaupte, ein solcher Betrug wäre mit einer anderen Aufsichtsbehörde nicht möglich gewesen, streue den Menschen Sand in die Augen, erklärte er.