Blablacar greift am Fernbusmarkt an

Berlin Mit einem eigenen Angebot für Fernbusreisen greift die französische Mitfahrplattform Blablacar den bisherigen Platzhirsch Flixbus an. Mit 19 verschiedenen Destinationen in Deutschland ist das Unternehmen am Montag an den Start gegangen. Bis Ende 2019 sollen hierzulande rund 40 Ziele angefahren werden, europaweit sollen es 400 sein.