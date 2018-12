Gute Ausbildungschancen

Berlin /Bonn Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind derzeit so gut wie lange nicht. Auf 100 Ausbildungssuchende kamen nach einer am Mittwoch vorgelegten Bilanz des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) im laufenden Jahr ca. 97 Angebote. Insgesamt sei das betriebliche Angebot damit gegenüber dem Vorjahr um 17 800 Ausbildungsplätze beziehungsweise um 3,2 Prozent gestiegen. Es erreichte mit 574 200 eine seit 2009 nicht mehr übertroffene Höchstmarke. Gleichzeitig stieg die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze um 17,7 Prozent weiter an.