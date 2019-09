Berlin Angesichts von Batteriebränden in Recyclinganlagen und Müllfahrzeugen fordern die Entsorger eine Pfandpflicht in Höhe von 50 Euro für Lithium-Ionen-Batterien. Der Betrag solle beim Kauf bestimmter neuer Elektrogeräte anfallen. Das ergibt ein Positionspapier des Ver- und Entsorger-Verbandes BDE, über das die „Welt am Sonntag“ berichtete.

Von dem Vorschlag betroffen wären neue Geräte mit Akkus ab einer Spannung von neun Volt – etwa E-Bikes, Scooter, Handstaubsauger oder Akkuschrauber. Zur Höhe eines Pfands sagte BDE-Präsident Peter Kurth: „Wir wollen ja mit Absicht eine spürbare Wirkung erzielen.“

Bereits die SPD hatte im Bundestag vor Schäden durch Akkus von Elektro-Tretrollern gewarnt und ein Pfandsystem gefordert. Mit den E-Scootern werde im Verleihsystem „nicht gerade vorsichtig umgegangen“, sagte Umweltexperte Michael Thews (SPD). Die darin verbauten Akkus könnten Brände verursachen, wenn sie beschädigt seien oder falsch entsorgt würden – mit Risiken im Recycling. Lösung könne ein „verbraucherfreundliches, unbürokratisches Pfandsystem“ sein.