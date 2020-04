Marineschiffbau: Grünes Licht für Großwerft?

Berlin /Bremen /Emden Die Pläne für eine Großwerft im Norden für den Marineschiffbau werden immer konkreter. Noch in diesem Monat könnte es zu einer Entscheidung für einen Zusammenschluss der Lürssen Werft (Bremen/Lemwerder), der German Naval Yards in Kiel und Thyssenkrupp Marine Systems (u.a. Emden) kommen, wie unserer Berliner Redaktion aus Regierungskreisen bestätigt wurde.

Die Bundesregierung sei moderierend an den Gesprächen beteiligt, heißt es. Bereits seit Anfang des Jahres laufen Verhandlungen zwischen den drei Werften über eine gemeinsame Zukunft.

Sowohl das Bundeswirtschaftsministerium als auch der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, begrüßten die Pläne. „Die Planungen und Verhandlungen scheinen bereits ziemlich konkret zu sein. Die Forderung nach einem solchen deutschen Werften-Champion gibt es ja bereits seit 20 Jahren“, erklärte Bartels am Freitag im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. „Wenn sich jetzt endlich die Chance für eine Fusion im deutschen Marineschiffbau ergibt, wäre das eine glückliche Fügung“, sagte er. Es gebe den politischen Willen, dies zu unterstützen.

Eine solche nationale Großwerft könne günstiger und schneller produzieren und liefern, so der Wehrbeauftragte. „Unsere Marine braucht für Neubau wie für Instandhaltung immer wieder einen verlässlichen Partner. Der deutsche Marineschiffbau wäre international besser aufgestellt – auch für europäische Kooperationsprojekte“, sagte Bartels. In der Vergangenheit habe man einen teuren Scheinwettbewerb zwischen den deutschen Werften erlebt. Diese Pseudo-Konkurrenz sei kostspielig für den Steuerzahler und verzögere viele Marineprojekte. „Den letzten Einsatzgruppenversorger der Marine haben insgesamt vier Werften gebaut. Und der kostete dann so viel wie der erste und zweite zusammen“, kritisierte der Wehrbeauftragte.

Der Marineschiffbau spiele für den Wirtschaftsstandort Deutschland eine wichtige Rolle, hieß es aus dem Ministerium. Erst im Februar hatte der Bund den Marineüberwasserschiffbau als neue nationale sicherheits- und verteidigungspolitische Schlüsseltechnologie benannt. Es gehe darum, „ökonomische Synergien zu fördern“.