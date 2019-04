Berlin /Bremen /Oldenburg Bei der Pleite der Fluggesellschaft Germania (Berlin) wird das Schlussquartal geschrieben: Jetzt wurde das Insolvenzverfahren für die Airline, die einst Eigentümer in Bremen hatte, eröffnet. Das teilte ein Sprecher des Insolvenzverwalters Rüdiger Wienberg mit. Auch auf dem Justizportal des Bundes und der Länder wurde die Verfahrens-Eröffnung bekanntgemacht. Der Geschäftsbetrieb sei zum 1. April stillgelegt worden.

Die Berliner Fluggesellschaft mit fast 1700 Mitarbeitern hatte Anfang Februar Insolvenz angemeldet und den Flugbetrieb eingestellt. Zu den Geschädigten zählen viele Kunden, die auf eigene Faust Flugtickets gebucht hatten. Darunter sind auch zahlreiche Menschen im Nordwesten, auch etwa eine größere Griechenland Reisegruppe aus Oldenburg. Germania war in Bremen stark vertreten, mit zahlreichen Verbindungen etwa in den Mittelmeerraum.

Im nun laufenden Insolvenzverfahren geht es im Prinzip darum, zu ermitteln: Was gibt es noch an Werten, und wie hoch sind die (berechtigten) Ansprüche von Gläubigern? Daraus ergibt sich am Ende eine „Insolvenztabelle“ für die Verteilung des nach Abwicklung verbliebenen Geldes. Ob auch Geld für Selbstbucher übrig bleibt, ist allerdings völlig unklar. Wer Ansprüche anmelden will, kann dies ab 8. April unter germania.insolvenz-solution.de tun, wie ein Sprecher auf Anfrage unserer Zeitung sagte.

Konkreter ist offenbar die Chance für manche Kunden, die ihre Tickets per Kreditkarte zahlten. Bei dieser Zeitung meldete sich ein Kunde, der an seine Kreditkartenabrechnungsstelle geschrieben hatte – und sein Geld zurück bekam. Ob sich dies verallgemeinern lässt, ist unklar. Es geht, wie zu hören ist, um schwierige juristische Details, um was es bei einem Kauf per Kreditkarte juristisch eigentlich ging (Kredit oder etwas anderes).

Beim Bundesverband der Verbraucherzentralen in Berlin hieß es auf Anfrage zurückhaltend, das Thema sei „noch nicht abschließend bewertet“. Ob ein Rechtsanspruch bestehe, sei unklar.

Man könne es aber versuchen, hieß es.