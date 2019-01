Quirin Bank schaut nach Oldenburg

Berlin /Bremen /Oldenburg Die in letzter Zeit etwas ausgedünnte Bankenlandschaft im Nordwesten bekommt wieder einen kleinen Zuwachs: Die Quirin Privatbank (Berlin) eröffnet in Bremen eine Repräsentanz, wie sie am Donnerstag ankündigte. Es gehe um den Ausbau der „Betreuung vermögender Privatkunden insbesondere in den Städten Bremen und Oldenburg“, erklärte Vorstandsvorsitzender Karl Matthäus Schmidt. Betreut wird die neue Repräsentanz in der Bürgermeister-Smidt-Straße 76 von Norbert Wilke. Gegenwärtig hat die Quirin Privatbank (1998 gegründet/3,5 Milliarden Euro Kundenvermögen) 13 Niederlassungen. Man erregt Aufsehen, weil übliche Provisionen abgeschafft wurden und Anleger gegen Honorar beraten werden.

Der Vorstandsvorsitzende Schmidt war ab 1994 bundesweit mit der Gründung des Discount-Brokers Consors (Schmidtbank) bekannt geworden. Seit 2006 führt er die Quirin Bank.

Der Markt mit vermögenden Kunden ist auch in der Region heftig umkämpft – unter regionalen Instituten, aber auch einigen nationalen Playern.