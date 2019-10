Berlin /Bremen Listerien in der Wurst, Durchfallerreger in der Milch, Plastik im Brot: Regelmäßig rufen Hersteller Lebensmittel zurück. Zwar sollen Kontrollen die Sicherheit der Produkte gewährleisten. Doch die jüngsten Skandale zeigen Schwächen des Kontrollsystems. Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) nahm am Wochenende die Länder für die Lebensmittelkontrollen in die Pflicht und forderte, dafür mehr Personal bereitzustellen. Sie verlangte „schnelle Aufklärung, damit solche Fälle sich nicht wiederholen“.