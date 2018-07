Reparatur der „Gorch Fock“: Rechnungshof prüft Kosten

Berlin /Bremerhaven Der Bundesrechnungshof hat wegen der explodierenden Reparaturkosten ein Prüfverfahren im Fall des Marine-Segelschulschiffes „Gorch Fock“ eingeleitet. Die jahrelange Reparatur soll statt ursprünglich veranschlagter 10 Millionen inzwischen 135 Millionen Euro kosten.

„Wir haben im Juni eigene Prüfer in die Werft geschickt, die das Schulschiff sich angeschaut haben“, sagte ein Sprecher des Rechnungshofes am Mittwoch in Bonn. Die „Gorch Fock“ wird zurzeit in einem Schwimmdock der Bremerhavener Bredow-Werft repariert.

Über den konkreten Prüfauftrag machte der Sprecher keine Angaben. Generell prüfe man die Ordnungsmäßigkeit, also ob ein Auftrag korrekt ausgeschrieben wurde, und die Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme. Vor allem die Rumpfbeplankung des Dreimasters muss erneuert werden. Ursprünglich sollte das Schiff Ende 2018 repariert abgeliefert werden. Nach der Entdeckung neuer Schäden gilt es als fraglich, ob diese Zeitplanung einzuhalten ist.