Berlin /Brüssel Diese beiden Neuregelungen können unseren Alltag stark verändern: Plastikteller, Trinkhalme und andere Wegwerfprodukte aus Kunststoff sollen in Europa künftig verboten werden. Darauf einigten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten am Mittwoch in Brüssel.

Zudem sollen Fertigprodukte wie Tiefkühlpizza oder Müsli schrittweise mit weniger Zucker, Salz und Fett auskommen. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch in Berlin eine „Reduktions- und Innovationsstrategie“ von Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU), die dafür Vereinbarungen mit den Herstellern vorsieht.

• Plastikmüll

Das Verbot von Wegwerfprodukten soll dazu beitragen, die Unmengen Plastikmüll in der Umwelt und in den Weltmeeren einzudämmen. In Kraft treten werden die Änderungen voraussichtlich in etwa zwei Jahren. Für ihre Verhältnisse arbeitete die Europäische Union tatsächlich in Blitzgeschwindigkeit: Nur ein gutes halbes Jahr nach dem ersten Vorschlag der EU-Kommission steht das Verbot von diversen Plastikwegwerf­artikeln, für die es Alternativen gibt. Dazu gehören neben Plastiktellern- und -Besteck, Trinkhalmen, Luftballonstäben und Wattestäbchen auch Behälter und Becher aus aufgeschäumtem Polystyrol, das oft genutzt wird, um Heißes warm zu halten. Imbissbuden müssen sich also nach einer Alternative umsehen. Das könnten etwa Holzbestecke sein oder Glastrinkhalme. Zudem sollen auch alle Produkte aus sogenanntem oxo-abbaubarem Kunststoff verboten werden, weil der Stoff in Mi­kroplastik zerfällt.

• Übergewicht

Um den Kampf gegen Übergewicht geht es bei der Reduktion von Zucker, Salz und Fett. Erreicht werden soll diese bis 2025 über Selbstverpflichtungen der Hersteller. So soll etwa der Zuckergehalt in Erfrischungsgetränken wie Limonaden und Cola um 15 Prozent herunter, in Frühstückscerealien für Kinder um mindestens 20 Prozent. Brot mit besonders hohem Salzgehalt soll mit weniger davon auskommen, auch Fertigpizzen sollen nach und nach weniger Salz enthalten – konkret beziffert ist dies noch nicht. Starten soll die Umsetzung dieser Ernährungsstrategie ab Anfang 2019. Fortschritte sollen beobachtet und auch über eine Internetplattform transparent gemacht werden. Eine erste Bilanz soll im Herbst 2019 gezogen werden.