Bus und Bahn: Nachfrage steigt kaum

Berlin Die Zahl der Fahrgäste im Nahverkehr ist in diesem Jahr nur noch leicht gestiegen. Hochgerechnet werden die Deutschen etwa 10,41 Milliarden Fahrten in Bussen und Bahnen gemacht haben, teilte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen mit. Das entspräche einem Anstieg von 0,3 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. „Aufgrund zunehmender Kapazitätsengpässe und umfangreicher Baumaßnahmen stoßen wir gerade in Hauptverkehrszeiten in den Ballungsräumen und Großstädten zunehmend an Grenzen“, sagte Verbandspräsident Ingo Wortmann. Die Fahrgastzahlen sind das 22. Jahr in Folge gestiegen.

Die Fahrpreise sind 2019 durchschnittlich um 1,75 Prozent gestiegen. Ein Einzelfahrschein im Stadtverkehr koste im Schnitt 2,70 Euro. Laut Wortmann seien die Tarifeinnahmen nötig, um mehr Menschen zum Umstieg auf Bus und Bahn zu bewegen.