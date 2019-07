Wasserstoff: „Reallabor“ in Region

Berlin /Conneforde /Diele Zukunftstechnologien wie CO2-armer Wasserstoff und Energiespeicher sollen künftig in Deutschland in „Reallaboren“ im industriellen Maßstab erprobt werden. Geplant sind bundesweit rund 20 dieser Einrichtungen, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Donnerstag. Dafür stehen bisher rund 100 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung.

Eines dieser „Reallabore“ ist im Nordwesten geplant. Beim Projekt „Element Eins“, hinter dem die Unternehmen Gasunie, Tennet und Thyssengas stehen, soll die Kopplung von Strom- und Gasnetzen und Wasserstofftechnologien erforscht werden. Als alternative Standorte werden Diele im ostfriesischen Rheiderland oder Conneforde (Ammerland) genannt.