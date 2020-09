Corona-Ära: Gezerre um weitere Hilfen für Autokäufer

Berlin Draußen vor dem Tor des Kanzleramtes demonstrieren Klimaschützer und Umweltaktivisten, kritisieren einen „Autoklüngelgipfel“. Drinnen berät Angela Merkel am Dienstagabend per Videokonferenz mit Vertretern der Koalition, der Autoländer und der Industrie über Auswege aus der schweren Krise.

Der Hintergrund: Der Motor der Autoindustrie stottert, läuft seit Monaten in der Corona-Krise nicht mehr richtig rund. Die großen Hersteller wie VW, Daimler und BMW klagen über schwere Einbußen, die Zuliefererindustrie ruft um Hilfe, befürchtet eine Pleitewelle mit schwerwiegenden Folgen für die gesamte Branche.

Die zuletzt beim Koalitionsausschuss beschlossenen Hilfen, wie etwa die Senkung der Mehrwertsteuer oder Milliarden zur Förderung von E-Autos, zeigten bisher wenig Wirkung für die Branche als Ganzes, also einschließlich Benzin- und Diesel.

• Thema Verbrenner

Nein, eine Kaufprämie auch für Autos mit Verbrennermotor soll es nicht geben. Bereits vor dem Autogipfel hatte die Kanzlerin dieser Forderung der CSU eine Absage erteilt. Konkrete Beschlüsse waren nicht geplant.

Damit dürfte dann erst beim nächsten Koalitionsausschuss zu rechnen sein. Hilfe ja, aber keine Prämien für Verbrenner – auch CDU und SPD lehnen einen Bonus für Benzin- und Dieselfahrzeuge ab.

Doch die CSU lässt nicht locker. Viele hätten den Ernst der Lage immer noch nicht erkannt. Er mache sich große Sorgen um die Zukunft von vielen Tausenden Arbeitsplätzen, warnt Parteichef Markus Söder vor den Folgen der Krise der Automobilindustrie. Und auch Verkehrsminister An-dreas Scheuer (CSU) wird nicht müde, für die Einführung einer Kaufprämie auch für Verbrenner zu fordern.

Der Neuwagenverkauf war zuletzt wegen der Corona-Pandemie massiv eingebrochen. Die Zahl der Neuzulassungen war um ein Drittel zurückgegangen. Die Angst vor dem Absturz der Schlüsselindustrie wird größer.

Die Forderung der CSU, aber auch der Autoländer Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg, lautet: Kaufprämien nicht nur für Elektroautos, sondern auch für Verbrenner, um den Absatz wieder anzukurbeln. „Es stehen viele moderne Fahrzeuge auf Halde. Die müssen vom Hof“, erklärte Scheuer. Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt drängt auf eine Prämie, um den Absatz von Autos mit Verbrennermotor wieder zu steigern. Andere Maßnahmen seien deshalb nicht falsch, meinte er.

• Weitere Ideen

SPD und Gewerkschaften wollen etwa in Not geratene Autozulieferer mit staatlichen Hilfsfonds unterstützen. Die Grünen lehnen es dagegen ab, staatliche Gelder in veraltete Technologien zu stecken. Stattdessen sollte in Klimaschutz und Automatisierung investiert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern und Arbeitsplätze zu sichern, forderte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. „Für alte Technologien darf es hingegen keine Kaufprämien oder andere Zuschüsse geben“, sagte er. Der Streit um die Hilfen geht weiter.