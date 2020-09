Corona-Krise: Gezerre um weitere Hilfen für Autokäufer

Berlin Draußen vor dem Tor des Kanzleramtes demonstrieren Klimaschützer und Umweltaktivisten, kritisieren einen „Autoklüngelgipfel“. Drinnen berät Angela Merkel am Dienstagabend per Videokonferenz mit Vertretern der Koalition, der Autoländer und der Industrie über Auswege aus der schweren Krise.

Der Hintergrund: Der Motor der Autoindustrie stottert, läuft seit Monaten in der Corona-Krise nicht mehr richtig rund. Die großen Hersteller wie VW, Daimler und BMW klagen über schwere Einbußen, die Zuliefererindustrie befürchtet eine Pleitewelle mit schwerwiegenden Folgen für die gesamte Branche.

• Strukturwandel

Die angeschlagene Branche kann auf zusätzliche Hilfen für den Strukturwandel hoffen, heißt es in dem Ergebnispapier zum Autogipfel. Dabei geht es aber nicht um direkte Maßnahmen gegen die akute Absatzkrise wie eine Ausweitung der Kaufprämien auf moderne Benziner und Dieselautos – sondern darum, das Eigenkapital vor allem von Zulieferern zu stärken. Vor allem Zulieferer sind in der Corona-Krise unter Druck geraten.

Das Thema Zulieferer sprach auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an: „Die ganz unmittelbar anstehenden Herausforderungen sind jedoch weiter offen: Schlüsselprobleme insbesondere für viele Zulieferer sind aktuell die Folgen von Corona und ein anhaltender Absatzeinbruch. Diese Betriebe müssen nicht nur die Transformation hin zur Digitalisierung und zur Elektrifizierung bewältigen, sondern auch mit stark zurückgehenden Verkaufszahlen im Automobilbereich kämpfen“, sagte Weil nach dem Gipfel.

In den nächsten Monaten werde sich zeigen, ob sich der Markt erholt. „Nach meiner persönlichen Überzeugung sind staatliche Unterstützungsleistungen über kurz oder lang geboten, in welcher Form auch immer sie geleistet werden.“

Eine Arbeitsgruppe soll bis zum nächsten Spitzengespräch im November prüfen, ob und wie ein „marktwirtschaftliches Konzept“ entwickelt werden könnte. Prämien für Verbrenner – die CSU lässt nicht locker. Er mache sich große Sorgen um die Zukunft von vielen Tausenden Arbeitsplätzen, warnt Parteichef Markus Söder vor den Folgen der Krise der Automobilindustrie. Und auch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wird nicht müde, für die Einführung einer Kaufprämie auch für Verbrenner zu fordern.

Der Neuwagenverkauf war zuletzt wegen der Corona-Pandemie massiv eingebrochen. Die Zahl der Neuzulassungen war um ein Drittel zurückgegangen.

• Weitere Ideen

SPD und Gewerkschaften wollen etwa in Not geratene Autozulieferer mit staatlichen Hilfsfonds unterstützen. Die Grünen lehnen es dagegen ab, staatliche Gelder in veraltete Technologien zu stecken. Stattdessen sollte in Klimaschutz und Automatisierung investiert werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern und Arbeitsplätze zu sichern, forderte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. „Für alte Technologien darf es hingegen keine Kaufprämien oder andere Zuschüsse geben“, sagte er.