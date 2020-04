Corona-Krise: „Luftbrücke“ für Schutzausrüstung

Berlin Der Anruf liegt bereits zwei Wochen zurück. Doch war er erfolgreich. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einem Gespräch mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping erreicht, dass Deutschland große Lieferungen von medizinischer Schutzkleidung und Schutzmasken erhält. Allein in dieser Woche sollen 40 Millionen Masken geliefert werden – mehr als doppelt so viele wie in den beiden vergangenen Wochen zusammen, bestätigte das Gesundheitsministerium. Der TÜV soll die Qualität der Lieferungen überprüfen.

Mithilfe der Lufthansa soll eine „Luftbrücke“ zwischen Frankfurt und Shanghai eingerichtet werden. Täglich würden nun Frachtmaschinen weiteres Material von China nach Deutschland fliegen. Auch die Bundeswehr wird sich möglicherweise an der Luftbrücke beteiligen. Sie hat angeboten, dafür in der letzten Aprilwoche Großraumflugzeuge einzusetzen.

Die Schutzausrüstung soll zu 85 Prozent im Gesundheitssektor verteilt werden, 15 Prozent sollen an oberste Bundesbehörden gehen. Eine ausreichende Ausstattung für den medizinischen Bereich gilt als eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine mögliche schrittweise Lockerung der bis zum 19. April geltenden Kontaktsperren und Corona-Beschränkungen. Die Bundesregierung lehnt bisher eine Maskenpflicht für alle Bürger ab, spricht sich aber für freiwilliges Tragen aus.