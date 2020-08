Corona-Krise: Wie Minister Altmaier die City retten will

Berlin Viele Einzelhändler und die von ihren Läden geprägten Innenstädte brauchen Hilfe. Es droht ein beispielloses Ladensterben. Daran ändert kaum etwas, dass sich in jüngster Zeit im Handel insgesamt die Zeichen für eine Wende zum Besseren nach dem großen Corona-Schock mehren. Nun will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Initiative ergreifen. Er kündigte an, im September alle Beteiligten an einen Tisch zu holen, um Vorschläge zu diskutieren.

• Was sind die Ziele

Das Ziel ist für Altmaier klar: „Wir wollen verhindern, dass es zu einem Sterben der Geschäfte in den Innenstädten kommt.“ Nur dann könnten Zentren attraktiv und lebendig bleiben. Zudem müssten die City-Lagen stärker zum Erlebnisraum werden.

Potenzial dafür sieht der Minister vor allem durch die Digitalisierung. Die biete ökonomische Chancen für Innenstädte, Einzelhändler, auch gastronomische Betriebe. Altmaier schlägt daher vor, gerade die kleineren Geschäfte stärker mit Online-Aktivitäten zu verbinden. Sie sollten zum Beispiel ihre Kundenbeziehungen so digitalisieren, dass sie von dem Boom in diesem Bereich partizipieren. Der Minister scheint dabei offen für finanzielle Unterstützungen zu sein, auch wenn es nicht primär darum gehe, „immer neues Geld“ in die Hand zu nehmen. Der Bund müsse jedenfalls bereit sein, „notwendige Maßnahmen gemeinsam mit Kommunen und Ländern noch stärker zu unterstützen“, sagt er. Von konkreten Beträgen sprach er erst einmal nicht.

• Was sagt der Handel?

Der Handel findet die Initiative gut. „Natürlich sehen wir das positiv“, so der Branchenverband HDE. Den stationären Handel bei der Digitalisierung zu unterstützten, sei ein geeigneter Weg. „Nur die wirtschaftlich erfolgreiche Verknüpfung von online und stationär wird dazu beitragen, attraktive Geschäfte in den Innenstädten zu halten“, sagte HDE-Bereichsleiter Michael Reink unserem Berliner Büro. Er erinnerte an die HDE-Forderung eines „Innenstadtfonds“ gegen den Niedergang.

Sorgenkind ist die Bekleidungsbranche. Das Problem in diesem Bereich sei, dass Käufe kaum nachgeholt werden. Zudem drücken Abstands- und Maskenregeln auf die Kauflust. Auch Mieten sind für viele eine schwere Last.