Corona-Krise: Worauf das neue Kreditprogramm der Bundesregierung abzielt

Berlin Die Bundesregierung legt im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie und deren wirtschaftliche Folgen nach. Mit einem neuen Schnellkreditprogramm über die Förderbank KfW will sie gezielt kleinen und mittleren Firmen zwischen elf und 250 Beschäftigten binnen weniger Tage helfen. Die Darlehen sollen maximal eine Höhe von 800 000 Euro haben, vollständig vom Staat garantiert werden und sind über zehn Jahre zurückzuzahlen.

„Das ist etwas, was oben draufkommen muss“, betonte am Montag Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Er bezog sich damit auf die erst vor einigen Tagen beschlossenen Schutzschirme des Staates, die ein Finanzvolumen von über einer Billion Euro erreichen.

Etwas höhere Zinsen, das aber bei einer schnelleren Bewilligung, nannte Peter Altmaier (CDU), der Bundeswirtschaftsminister, die Kennzeichen des neuen Hilfsangebots. „Wir präsentieren ihnen eine wichtige und vor allem sehr zielführende Lösung für einen Bereich, für den uns von vielen in der Wirtschaft die Notwendigkeit und der Bedarf signalisiert worden sind“.

Die vollständige Absicherung des Kredits durch den Staat soll nach dem Willen der Regierung dazu führen, dass die Banken das Geld rascher ausreichen. Bei denen nämlich entfällt die eigene Risikoprüfung, weil sie keinen Haftungsanteil mehr zu tragen haben. Scholz hofft, dass schon am Donnerstag mit der Bearbeitung der Anträge für das neue Programm begonnen wird.

Aber auch für Solounternehmer, kleine Handwerksbetriebe und Freiberufler werden die Kreditmöglichkeiten Altmaier zufolge noch einmal verbessert. Für sie soll die Vergabe von KfW-Darlehen nicht mehr von einer Fortführungsprognose abhängig sein. Zudem sollen auch deren Kredite zehn statt bislang fünf Jahre laufen. • Das neue Programm: Schnellkredite können Mittelstandsfirmen beantragen, die schon mindestens ein gutes Jahr lang bestehen. Sie sollen in den letzten drei Jahren „im Durchschnitt“ einen Gewinn ausgewiesen haben. Solche Betriebe können Gelder aufnehmen bis zu einer Höhe des dreifachen Monatsumsatzes im Jahr 2019. Allerdings ist der Betrag gedeckelt bei 800 000 Euro. Ein weiteres Kriterium ist, dass sich das betreffende Unternehmen Ende 2019 nicht in geschäftlichen Problemen befunden hat.

Der Zinssatz für den Kredit in diesem Programm liegt aktuell bei drei Prozent. Er kann nach Altmaiers Worten später in einen KfW-Kredit mit niedrigerem Zins und kürzerer Laufzeit gewandelt werden.

• Worauf reagiert man? Mit dem zusätzlichen Kreditprogramm reagiert die Bundesregierung auf Klagen, dass die Gelder an kleine und mittlere Firmen zu langsam fließen. Zudem wird kritisiert, dass die Banken die Auszahlung wegen ihrer Risikoprüfung verzögern. Der Grund dafür ist, dass die Kreditinstitute in den bisherigen KfW-Hilfeprogrammen einen Risikoanteil von mindestens zehn Prozent übernehmen mussten, was nun wegfällt.

• Die Reaktionen aus der Wirtschaft auf das neue Programm fielen durchweg positiv aus. So sprach der Handwerksverband ZDH von einem ganz entscheidenden und wichtigen Baustein bei der Krisenbewältigung. DIHK-Präsident Eric Schweitzer sprach von einem richtigen und konsequenten Schritt. „Ich hoffe, dass das Geld nun schnell in den Betrieben ankommt“, ergänzte er.