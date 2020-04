Corona: Kritik an Klöckner und Bauernverband

Berlin Die Corona-Krise dürfe nicht dazu führen, Arbeitsrechte von Saison- oder mi­grantischen Arbeitskräften auszuhebeln. Das erklärte am Dienstag Georg Janßen, Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), zum Vorstoß des Deutschen Bauernverbandes und auch von Bundesagrarministerin Julia Klöckner, die in Briefen an Bundesarbeitsminister Hubertus Heil u. a. die Ausweitung der Höchstarbeitszeiten und Absenkung von Mindestruhezeiten gefordert hatten.

Janßen sagte, Erkrankungen und Quarantänemaßnahmen auf den Höfen gefährdeten ohnehin die tägliche Arbeit im Stall und die laufende Frühjahrsbestellung auf den Äckern. Den Arbeitskräften sollte durch faire Bezahlung, bestmöglichen Gesundheitsschutz, menschenwürdige Unterbringungsmöglichkeiten sowie Transporten von Feld zu Feld geholfen werden, statt laut über die Aushebelung von Arbeitsrechten nachzudenken.