Coronavirus: Berlin soll Handlungsfähigkeit zeigen

Berlin Wenn sich gut ein Dutzend der wichtigsten deutschen Ökonomen, von eher linken, den Gewerkschaften zuneigenden bis zu eher den Arbeitgeber nahen Marktwirtschaftlern, zusammenfinden, ist allein das schon ein Signal. Genau das geschah am Mittwoch in Berlin. Befördert hat das seltene Bündnis das vordringende neue Coronavirus, das die deutsche Wirtschaft längst infiziert hat.

Die Dramatik ist offensichtlich. Der Absturz Deutschlands in eine Rezession ist für die Experten, von Ifo-Präsident Clemens Fuest über seinen IfW-Kollegen Gabriel Felbermayr, den Ex-Wirtschaftsweisen Peter Bofinger bis zum IW-Chef Michael Hüther ausgemachte Sache. Die Frage, der sich die Experten stellen und auf die sie über Differenzen hinweg eine gemeinsame Antwort anbieten: Wie kann der Absturz abgedämpft, die Zahl der von der Pleite bedrohten Firmen und der Entlassungen so klein wie möglich gehalten werden? Oder wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) betont: Ziel muss es sein, das wirtschaftliche Leben aufrechtzuerhalten.

In einem ist sich die Ökonomen-Gruppe, zu der noch der Düsseldorfer Professor Jens Südekum, der Chef des Konjunkturinstituts IMK, Sebastian Dullien, und Beatrice Weder di Mauro, die Ex-Wirtschaftsweise, gehören, einig: Diese Krise ist anders.

Deshalb helfe auch ein großes Konjunkturprogramm kaum weiter. Nötig ist nach ihrem Dafürhalten vielmehr ein Paket verschiedenster Maßnahmen, die rasch Wirkung zeigen. Die Regierung müsse klarmachen, dass sie willens und in der Lage ist, die Corona-Folgen zu bewältigen. Es gelte, eine allgemeine Vertrauenskrise zu vermeiden. Fakten zu den Vorschlägen:

Die Ökonomen betrachten die Ausweitung des Coronavirus als eine Riesen-Gefahr für die deutsche und die globale Wirtschaft – ein Schock für die Nachfrage und die Produktion bei den Firmen, etwa durch Lieferengpässe. Dagegen hilft eine „klassische Konjunkturpolitik“ mit einem Milliarden-Ausgabenprogramm, um Nachfrage zu ersetzen, nicht, erläutert Professor Südekum. „Was wir benötigen, ist ein zielgenauer Mix an Instrumenten.“

Priorität allerdings müsse allerdings haben, die Infektionskette rasch zu verlangsamen und damit das Gesundheitssystem funktionsfähig zu halten, auch wenn es kurzzeitig teuer werden könnte. Ifo-Präsident Fuest ergänzt: „Es ist sehr wichtig, dass die Politik jetzt schnell handelt.“ Tue sie das nicht, würden die Erwartungen in der Wirtschaft immer pessimistischer, mit der Gefahr einer Abwärtsspirale.

Was die Ökonomen vorschlagen: Als Leitlinie staatlichen Handelns sollte nach Bofingers Worten gelten: Schnell wirkend, gezielt wirkend und vorübergehend. „Damit scheiden öffentliche Investitionsprogramme von vornherein aus.“ Stattdessen schlagen die Ökonomen ein Bündel anderer Maßnahmen vor, um massive Einbrüche abzuwenden.

Als letzte Lösung, also wenn alles nichts hilft, halten sie dabei einen staatlichen Rettungsfonds für denkbar, ähnlich wie er in dreistelliger Milliardenhöhe für die Banken in der Finanzkrise 2008 geschaffen worden war. Mit Geldern dieses Fonds könnte sich der Staat vorübergehend an Firmen beteiligen und sie vor der Pleite bewahren.

Vorher aber sollten den Ökonomen zufolge andere Mittel greifen. So halten sie die befristete „zinslose Stundung aller fälligen Vorauszahlungen bei der Einkommens-, der Körperschaft- und der Umsatzsteuer“ für einen probaten Weg, Firmen zu unterstützten. Darüber hinaus wollen sie, auch aus psychologischen Gründen, die für Anfang 2021 geplante Teil-Abschaffung des Solidaritätszuschlags um ein halbes Jahr vorziehen. Den unter der Corona-Krise leidenden Firmen würde gleichfalls helfen, wenn sie Verluste in höherem Maße gegen ihre Steuerschuld aufrechnen können (Verlustrücktrag). Gleiches gelte für eine zeitweise Senkung der Einkommens- sowie der Körperschaftsteuer. Die beschlossene Verbesserung beim Kurzarbeitergeld sei auch ein richtiger Schritt.

Für die Ökonomen sind die Voraussetzungen im Kampf gegen die Corona-Krise so schlecht nicht. Sowohl die Notenbank als auch die deutsche Finanzpolitik seien „uneingeschränkt“ handlungsfähig, etwa durch die gesunkene Staatsverschuldung.