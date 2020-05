Coronavirus: Jeder 3. will schnell zum Friseur

Berlin Seit diesem Montag dürfen Friseursalons nach mehrwöchiger Zwangspause in der Corona-Krise wieder öffnen. Die Leidenszeit vieler Kunden hat ein Ende. Auf die Beschäftigten dürfte viel Arbeit warten. So will jeder dritte Bürger schnell zum Friseur. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. „Ich habe mir schon einen Termin besorgt“, sagen zehn Prozent, vier Prozent wollten sich einen besorgen, konnten aber keinen mehr bekommen. Weitere 18 Prozent sind zwar noch terminlos, wollen aber „bald nach Öffnung“ zum Friseur gehen. Sechs Wochen lang hatten Friseure in Deutschland zwangsweise geschlossen. Jeder siebte Bürger hat sich in dieser Zeit selbst die Haare geschnitten (14 Prozent). Weitere elf Prozent suchten Hilfe – und ließen sich die Haare von jemand anders schneiden.

In den Friseursalons gelten allerdings verschärfte Arbeitsschutzstandards: 1,50 Meter Schutzabstand, nur Kunde und der zuständige Beschäftigte dürfen sich einander weiter nähern. Markierungen oder Absperrungen sollen die Bewegungsräume deutlich machen. Wartebereiche und Spielecken werden genauso abgeschafft wie Zeitungen, der Kaffee und das Mineralwasser. Haare werden nur noch nass geschnitten. Und: Um den nötigen Abstand im Friseursalon einzuhalten, gibt es je nach Räumlichkeiten weniger Arbeitsplätze als bisher. Zudem müssen im Salon sowohl Friseure als auch Kunden einen Mund-Nasen-Schutz tragen, und alle Kunden sollen ihre Kontaktdaten im Friseursalon hinterlassen.