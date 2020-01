Datenleck bei Autovermieter Buchbinder

Berlin Bei der Autovermietung Buchbinder waren laut einem Medienbericht wegen eines Fehlers in großem Stil Kundendaten über das Netz zugänglich. Die rund fünf Millionen Dateien mit umfangreicher Firmenkorrespondenz enthielten unter anderem eingescannte Rechnungen, Verträge, E-Mails sowie Schadensbilder von Autos, berichteten das Computermagazin „c’t“ und „Die Zeit“ am Mittwoch. In den Mietverträgen fanden sich demnach etwa Namen, Adressen, Geburtsdaten und Führerschein-Informationen. Zunächst gab es keine Angaben dazu, ob die mittlerweile geschlossene Sicherheitslücke von jemandem ausgenutzt worden sein könnte.