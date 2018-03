Berlin Bei der Fusion der Deutschen Bank mit der Postbank fallen Tausende Stellen weg. In den kommenden vier Jahren sollten jeweils 1500 Mitarbeiter über freiwillige Abfindungsprogramme und natürliche Fluktuation das Unternehmen verlassen, berichtete die „Welt am Sonntag“. Im Privat- und Firmenkundengeschäft beider Häuser mit derzeit 30 000 Beschäftigten würde damit jede fünfte Stelle wegfallen. Betriebsbedingte Kündigungen sind bis Mitte 2021 ausgeschlossen.

Das Institut wollte dies auf Nachfrage am Samstag nicht bestätigen, dementierte es aber auch nicht. Eine Sprecherin betonte, es würden grundsätzlich keine Zahlen genannt oder kommentiert, bevor nicht ein mit den Sozialpartnern besprochenes Konzept vorliege.

Die Bank hatte für ihr Privatkundengeschäft im Mutterkonzern und in der Postbank Ende Dezember ein Freiwilligen-Programm aufgelegt, mit dem bis zu 1000 Stellen eingespart werden sollten. Zuletzt haben sich Berichten zufolge mehr als jene 1000 Mitarbeiter gemeldet. Vor allem in den beiden Zentralen in Bonn und Frankfurt dürften Jobs wegfallen.

Die Zusammenlegung ist Teil eines größeren Umbaus der Deutschen Bank, mit dem das Geldhaus den Anschluss an die internationale Konkurrenz wiederfinden will.