Deutsche nervt Regierungsbildung

Berlin Die Deutschen sind einer Umfrage zufolge genervt von der überlangen Regierungsbildung. 71 Prozent haben kein Verständnis dafür, dass Deutschland über vier Monate nach der Bundestagswahl noch immer keine neue Bundesregierung hat, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten „Deutschlandtrend“ der ARD hervorging. 64 Prozent der Bürger sind demnach besorgt, dass wegen der Hängepartie wichtige innenpolitische Fragen nicht angegangen werden. 63 Prozent meinten, Deutschland büße deshalb an Einfluss in der Europäischen Union ein.