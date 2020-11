Deutsche Autobauer bei E-Mobilität vorn?

Berlin Im aktuellen E-Auto-Boom­ sehen sich die deutschen Hersteller europaweit vorn. „Die deutsche Automobilindustrie ist schon heute Europameister bei der Elek­tromobilität“, sagte die Präsidentin des Branchenverbandes VDA, Hildegard Müller.

Sie seien führend auf dem europäischen Markt und hätten 2020 ihren Marktanteil deutlich ausbauen können. „Dies ist umso bemerkenswerter, da sich mit 600 000 neuen Elek­troautos in Europa die Gesamtzahl in diesem Jahr nahezu verdoppelt hat. Damit hat Europa sogar den chinesischen E-Markt überholt. Und: Europa hat 60 Prozent mehr Elektro-Pkw auf der Straße als die USA“. Allein auf dem heimischen Markt hätten die deutschen Hersteller ihren Marktanteil in den ersten drei Quartalen von 50 Prozent auf 66 Prozent gesteigert.