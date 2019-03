Deutsche Bahn wird pünktlicher

Berlin Die Deutsche Bahn hat Reisende im Februar seltener warten lassen. Zwar kam noch jeder fünfte Fernzug zu spät. Das war aber der beste Wert seit dem Februar 2018, wie der Konzern mitteilte. „Wir müssen besser werden“, sagte Vorstandschef Richard Lutz der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Montag). Sein Ziel ist, dass in diesem Jahr 76,5 Prozent der Fernzüge weniger als sechs Minuten zu spät fahren – dann gelten sie nach Bahn-Definition als pünktlich.

„Im Februar waren wir im Fernverkehr mit 80 Prozent Pünktlichkeit schon deutlich besser unterwegs“, sagte Lutz. „Im Januar waren es nur 76,3 Prozent, da haben wir noch mit Fahrzeugproblemen gekämpft.“ Künftig will die Bahn nicht nur angeben, ob einzelne Züge pünktlich sind, sondern auch ob die Kunden ihre Gesamtreise pünktlich abschließen konnten. Auch ausgefallene Züge sollen in die Statistik eingehen, kündigte Lutz an.