Deutsche Bahn verjüngt Zugflotte

Haarentor

Geplantes Baugebiet In Oldenburg Was im Quartier Haarentor erlaubt ist . . . und was nicht

Am Schützenweg in Oldenburg soll das „Lebensquartier Haarentor“ entstehen. Die Anlieger sind misstrauisch – Grund ist auch eine Abholzaktion. Was zu den Plänen im Bauausschuss gesagt wurde.