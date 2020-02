Die Welt zu Gast in Berlin

Berlin Die ITB in Berlin ist die größte und wichtigste Reisemesse der Welt. In diesem Jahr werden vom 4. bis 8. März rund 10 000 Aussteller aus mehr als 180 Ländern in den Messehallen rund um den Funkturm erwartet. Fachbesucher diskutieren von Mittwoch bis Freitag über wichtige Themen der Tourismusbranche. Privatbesucher sind am Samstag und Sonntag dazu eingeladen, Hallen und Aussteller zu erkunden. Partnerland ist in diesem Jahr das Sultanat Oman. Das Tagesticket kostet im Online-Shop 13 Euro, vor Ort sind es 16 Euro. Ermäßigungen gibt es für Schüler und Studenten, Kinder unter 14 Jahren zahlen keinen Eintritt. Die Messe ist für Privatleute von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im vergangenen Jahr zählte die Messe rund 160 000 Besucher.