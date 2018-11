Berlin Die gerichtlich angeordneten Dieselfahrverbote geraten zunehmend in die Kritik. Einschränkungen für wichtige Teile der Autobahn 40 im Ruhrgebiet seien ein „verheerendes Signal“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, dem Berliner Büro dieser Zeitung. „Das ist bisher weltweit ohne Beispiel.“

Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte vergangene Woche u.a. eine Fahrverbotszone für Essen angeordnet, zu der auch die Autobahn 40 gehört. Für die Anwohner bedeute das Urteil „eine Verschlimmbesserung“, sagte Landsberg. Durch den Umgehungsverkehr gebe es endlose Staus, die zu noch größeren Umweltbelastungen führten. Das Land Nordrhein-Westfalen will Berufung gegen das Urteil einlegen.

In vielen Städten werde der Mindestabstand von 25 Metern von Luftmessstationen zur nächsten verkehrsreichen Kreuzung, den die EU in der Regel verlangt, nicht eingehalten, berichtete die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“. Die Werte einiger falsch stehender Messstellen würden aber teils in den Gerichtsprozessen herangezogen. „Einige ältere Messstationen können von den Kriterien abweichen“, teilte das Umweltbundesamt dem Blatt mit, „da diese bereits lange vor der jetzigen Rechtsprechung aufgestellt wurden“.