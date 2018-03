Dieselfahrer wollen Nachrüstung nicht zahlen

Berlin Mehr als drei Viertel der Diesel-Besitzer in Deutschland lehnen es ab, Nachrüstungen an der Abgas-Hardware ihrer Autos selbst zu bezahlen. In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sagten 76 Prozent der Dieselfahrer, sie wären nicht bereit, die Kosten für Umbauten aus eigener Tasche zu finanzieren.

53 Prozent davon würden einen Gang vor Gericht erwägen, um den Autobauer auf Rücknahme des Dieselwagens gegen Rückerstattung des Kaufpreises zu verklagen – sollten Fahrverbote verhängt werden und Hersteller die Nachrüstkosten nicht übernehmen. Nur zwölf Prozent der Befragten wären damit einverstanden, eigenes Geld in eine Erneuerung der Abgasanlage zu investieren. Die Autokonzerne beteiligen sich bisher an einem Fonds und bieten kostenlose Updates der Abgas-Software an.