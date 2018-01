Berlin Ein großer Teil des Vermögens in Deutschland ist nach einer Analyse von Forschern in den Händen von wenigen Superreichen. Demnach besaßen die 45 reichsten Haushalte 2014 so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung, beide vereinigten jeweils 214 Milliarden Euro Vermögen auf sich. Zu diesem Ergebnis kam jetzt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).

Die Hilfsorganisation Oxfam hatte am Montag ähnliche Zahlen für 2017 vorgelegt und vor steigender Ungleichheit in der Welt gewarnt. Die DIW-Forscher hatten bisher vorliegende Statistiken der Vermögensverteilung um Angaben aus Reichen-Ranglisten der Magazine „Forbes“ und „Manager Magazin“ ergänzt.

Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) wies darauf hin, dass die Betrachtungsweise des DIW einseitig sei. Das IW nannte es „unbestritten, dass die Reichen in Befragungsdaten nur unzureichend erfasst werden, da sie nur selten Teil der Stichproben sind“. Allerdings werde dabei häufig übersehen, dass auch die Vermögen im übrigen Teil der Bevölkerung nicht immer korrekt erfasst würden.