Berlin /Düsseldorf /Oldenburg Die Luftverschmutzung durch Diesel-Abgase ist leicht zurückgegangen, bleibt aber in vielen deutschen Städten höher als erlaubt. In mindestens 35 Städten wurde der EU-Grenzwert für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid (NO2) 2018 überschritten, teilte das Umweltbundesamt (UBA) am Donnerstag mit. Für 28 der 65 Städte, die 2017 über dem Grenzwert lagen, fehlen aber noch Zahlen.

Die höchsten Messwerte hatten Stuttgart mit 71 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft und München mit 66 Mikrogramm. Zwei Städte, die 2017 noch knapp im grünen Bereich lagen, überschritten 2018 den erlaubten Wert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel: In Leipzig und Koblenz wurden 42 Mikrogramm NO2 gemessen. Dagegen hielten vier Städte mit Überschreitungen 2017 den Grenzwert nun ein: Regensburg, Ludwigshafen, Solingen und Halle (Saale).

Obwohl die Luftverschmutzung in vielen deutschen Städten langsam geringer wird, drohen vor allem in Nordrhein-Westfalen weiterhin Fahrverbote. Mindestens zehn Städte sind dort – teils noch sehr deutlich – vom erlaubten Grenzwert für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid (NO2) entfernt: Köln (59), Düsseldorf (53), Dortmund (51), Hagen (50), Oberhausen (46), Wuppertal (45), Aachen (43), Gelsenkirchen (46), Leverkusen (43) und Essen (42).

Stickstoffdioxid in Städten stammt zu einem großen Teil aus Diesel-Abgasen. Damit werden auch erste Fahrverbote begründet. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) führt nach eigenen Angaben Gerichtsverfahren für saubere Luft in 34 Städten – davon 14 in NRW.

Viele Großstädte haben mehrere Messstellen mit automatisierter Datenerfassung. Nicht an allen Messstellen einer Stadt werden die Grenzwerte überschritten. Für Nordrhein-Westfalens einzige Metropole mit über einer Million Einwohner, Köln, gilt das aber sowohl für den Clevischen Ring (59) als auch für die Turiner Straße (42). Insgesamt hat die Luftbelastung durch Diesel-Abgase im vergangenen Jahr leicht abgenommen – im Mittel der verkehrsnahen Messstationen um etwa zwei Mikrogramm pro Kubikmeter. Das gilt auch für die meisten der genannten NRW-Städte.

Gab es 2017 bundesweit an 45 Prozent der Messstationen zu hohe Werte, waren es 2018 nach einer Hochrechnung des UBA noch 39 Prozent. Der verbindliche Grenzwert gilt seit 2010.

Gründe für den Rückgang der städtischen NO2-Belastungen sind laut UBA Tempolimits und Verkehrsbeschränkungen, mehr neue Autos, Software-Updates zur besseren Abgasreinigung bei älteren Diesel, aber auch das Wetter. Was wie viel zur Minderung beigetragen hat, lässt sich dem Amt zufolge allein anhand der Messdaten nicht bestimmen.

In Hamburg wurden schon im vergangenen Jahr Straßenabschnitte für ältere Diesel gesperrt, in Stuttgart sind sie seit dem Jahreswechsel aus dem ganzen Stadtgebiet verbannt. Weitere Städte – darunter Frankfurt, Berlin und Köln – sollen in diesem Jahr folgen. Die Deutsche Umwelthilfe hatte die Einschränkungen vor Gericht erzwungen. Das Umweltbundesamt bekommt die Daten von den Umweltbehörden der Länder geliefert.

Jüngst hatte das Staatliche Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim die Jahresmittelwerte aller Messstationen in Niedersachsen veröffentlicht. Demnach blieb der Wall in Oldenburg bezogen auf die Belastung mit Stickstoffdioxid auch 2018 der schmutzigste Ort. Zwar sank der Jahresmittelwert von 49 Mikrogramm (2017) auf 47,6, doch damit liegt die Straße am Rande der Innenstadt noch immer weit über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm.

-> Kommentar, Seite 4